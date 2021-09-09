Сексторшн: кибержулики продолжают зарабатывать на чужих интимных тайнах

Аргументы Недели → Криминал 13+

9 сентября 2021, 15:29

Злоумышленники выманивают и продают секс-контент пользователей социальных сетей, потом шантажируют их.



Сексуальное вымогательство распространилось во всемирной паутине настолько сильно, что получило отдельное направление «сексторшн». Преступники зарабатывают на опасениях людей, что их интимная жизнь станет публичным достоянием. Кибермошенники ежедневно атакуют сотни страниц пользователей. Наиболее распространённым способом получения денег является рассылка писем с угрозами. Она рассчитана на пожилых людей, плохо знакомых с характером деятельности мошенников.



Жулики в письме указывают, что им удалось взломать устройство пользователя через сайт для взрослых, который был недавно открыт с аккаунта. Потом сообщается, что посредством веб-камеры был снят личный «интимный процесс». Если на определённый счёт в течение короткого периода времени не будет переведена денежная сумма, компромат попадёт в Сеть. Многие с шуткой относятся к таким сообщениям, но некоторые воспринимают всерьёз.



В компаниях по обслуживанию компьютеров нередко обращаются люди старшего возраста с просьбой проверки устройства на наличие шпионских программ. В Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров объяснили, что многие люди верят, что интим контролируется через устройства. В Англии известно несколько случаев самоубийств, когда пользователям внушили, что их частная жизнь находится «под колпаком».





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