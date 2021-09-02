Любовь к театрам довела Хартанюков до тюрьмы

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2 сентября 2021, 19:15

Мать и сын сядут, но не в то кресло.



Басманный суд Москвы заочно арестовал организаторов фальшивых сайтов, которые продавали дорогие билеты на спектакли известных российских театров первого уровня. Андрея Хартанюка и его мать Ирину обвиняют в мошенничестве и незаконном использовании товарных знаков.



Среди потерпевших от лжетеатралов - Большой, Мариинский театры, Московская консерватория и другие, а также физические лица. Через 300 сайтов-двойников аферисты продавали билеты на аншлаговые спектакли по завышенной цене, которая доходила до 500-600 тыс. рублей. В общей сложности следователи оценивают причинённый ущерб в 1 млрд рублей.



В преступную шайку входило около десятка человек, все они объявлены в розыск и рано или поздно будут схвачены. На ближайшие годы им грозит тюремная театральная самодеятельность.



При всей печальности ситуации отрадно то, что люди потянулись к искусству, но их тут же обманули. Поэтому к сроку за финансовое мошенничество аферистам надо прибавить ущерб, нанесённый искусству.





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