Администрация Байконура подозревается в крупном хищении

Аргументы Недели → Криминал 13+

31 августа 2021, 14:58

Военный следственный отдел по Байконуру подозревает бывшего замглавы администрации города Байконур Виктора Лопаткина в получении взятки за передачу подконтрольным компаниям заказов на реконструкцию объектов. В частности планировалось реконструировать крыши на жилых домах, переложить брусчатку на центральных улицах, а также обнести весь город забором.



Гарнизонный военный суд отправил чиновника под домашний арест. Пока он выступает главным фигурантом уголовного дела. В соответствии с федеральным законодательством, администрация города должна вести электронные торги на проведение ремонтных работ. Однако чиновники, обошли это правило стороной и передали право на ремонт заинтересованным компаниям. По своему усмотрению привлекались организации из разных субъектов России. Местным строителям оставалось заниматься субподрядными работами. Они с этим не согласились и обратились в отделение ФСБ.



Пока следователи проверяют эпизод получения Лопаткиным взятки в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей за покровительство строительных компаний на Байконуре. В дальнейшем будут проверены все контракты, которые заключали чиновники города по ремонту и строительству инфраструктуры.





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