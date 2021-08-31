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В России поставлен рекорд по задержанию коррупционеров

, 12:55

В России поставлен рекорд по задержанию коррупционеров

По данным Генеральной прокуратуры России, за шесть месяцев 2021 года количество коррупционных преступлений выросло на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Размер ущерба составил 39,4 миллиарда рублей. В половине случаев размер взятки не превышал десяти тысяч рублей.

Всего было зарегистрировано 24,5 тысячи коррупционных преступлений. За последние восемь лет – это максимальный показатель. Чаще всего взятки берут сотрудники полиции и муниципальные служащие. Особенно яркий пример - задержание главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, который обложил данью всех бизнесменов, ввозящих и вывозящих товары в край.

Пойманные коррупционеры стали охотнее сотрудничать со следствием и возмещать причинённый ущерб. Они вернули уже 9,9 миллиарда рублей. Правоохранители наложили арест на имущество и активы взяточников, стоимость которых превышает 45 миллиардов рублей.

Президент России Владимир Путин считает, что в стране увеличилась системная коррупция, поэтому необходимо ужесточать законодательство. Несколько дней назад был принят новый план противодействия коррупции, который предусматривает более открытый отчёт о доходах и расходах чиновников.

Общественник Кирилл Кабанов считает, что коррупционеры получают мягкое наказание, очень быстро выходят на свободу и начинают тратить «наворованное».

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