В России поставлен рекорд по задержанию коррупционеров

Аргументы Недели → Криминал 13+

31 августа 2021, 12:55

По данным Генеральной прокуратуры России, за шесть месяцев 2021 года количество коррупционных преступлений выросло на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Размер ущерба составил 39,4 миллиарда рублей. В половине случаев размер взятки не превышал десяти тысяч рублей.



Всего было зарегистрировано 24,5 тысячи коррупционных преступлений. За последние восемь лет – это максимальный показатель. Чаще всего взятки берут сотрудники полиции и муниципальные служащие. Особенно яркий пример - задержание главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, который обложил данью всех бизнесменов, ввозящих и вывозящих товары в край.



Пойманные коррупционеры стали охотнее сотрудничать со следствием и возмещать причинённый ущерб. Они вернули уже 9,9 миллиарда рублей. Правоохранители наложили арест на имущество и активы взяточников, стоимость которых превышает 45 миллиардов рублей.



Президент России Владимир Путин считает, что в стране увеличилась системная коррупция, поэтому необходимо ужесточать законодательство. Несколько дней назад был принят новый план противодействия коррупции, который предусматривает более открытый отчёт о доходах и расходах чиновников.



Общественник Кирилл Кабанов считает, что коррупционеры получают мягкое наказание, очень быстро выходят на свободу и начинают тратить «наворованное».





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