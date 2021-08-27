Мошенники добрались до сайта «Госуслуг»

Аргументы Недели → Криминал 13+

27 августа 2021, 13:22

В Интернете увеличивается количество предложений мошенников, продающих учётные записи пользователей «Госуслуг».



В компании по производству систем борьбы с утечками информации DeviceLock сообщили, стоимость новой учётной записи составляет 40 рублей, а «использованный профиль» оценивается в 5 рублей. Злоумышленники обратили внимание на портал из-за увеличивающегося списка предлагаемых государством услуг. При этом мошенники получают паспортные данные граждан, узнают сведения об имуществе, банковских картах и счетах, которые привязаны к сайту. Такая информация позволяет негодяям красть деньги со счетов и банковских карт граждан, проводить незаконные сделки с недвижимостью. Добытые незаконным путём персональные данные также перепродаются рекламным компаниям.



Ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев отмечает, что аккаунты продаются в больших количествах. За реализацию 100 тысяч таких профилей мошенник может выручить до 5 миллионов рублей.





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