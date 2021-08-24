Подмена телефонных номеров станет уголовно наказуемым деянием

Аргументы Недели → Криминал 13+

24 августа 2021, 16:21

Каждый месяц телефонные мошенники крадут у россиян более 3,5 миллиарда рублей. В Центробанке призывают парламент ввести систему наказаний за данное деяние. При этом эксперты не уверены, что угроза уголовного наказания остановит мошенников и вообще как-то повлияет на проблему.



За первый квартал текущего года ЦБ выявил более 6 тысяч номеров, которыми пользуются мошенники. В прошлом году их было на 38% меньше. В этом году был принят закон, запрещающий использование мобильных телефонов на территории СИЗО, тюрем. Специалисты по кибербезопасности указывают, что именно из этих тюремных call-центров осуществляется рекордное количество криминальных звонков. Мошенники звонят россиянам и из бывших советских республик. С помощью современных цифровых технологий подонки научились подменять номера и вводить в заблуждение граждан.



Летом операторы получили возможность блокировать телефонные номера мошенников после получения жалоб от абонентов. Также вызовы блокируются и по заявлению ЦБ. Подменными номерами активно пользуются банки, ритейлеры, представители сферы услуг, которые делают клиентам различные предложения. Перезвонить на такие номера невозможно.





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