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Британец создал фейковый военный музей в корыстных целях

, 10:17

Британец создал фейковый военный музей в корыстных целях

Майкл Уотли на протяжении многих лет служил в бронетанковом разведывательном полку Дворцовой кавалерии. Она считается одной их престижных частей английской армии.

Несколько лет назад Майкл создал частную коллекцию военной техники и вооружения. Журналисты неоднократно брали интервью у коллекционера, восхищаясь экспонатами. В музее были гаубицы, пушки, танки. Долгое время никто не мог догадаться, что владелец музея занимается крупными аферами. В 2011 году таможенники Великобритании, при проверке военной техники, поступающей к коллекционеру, решили изучить её дальнейший путь. Простая проверка стала началом следствия, в ходе которого выяснилось, что военнослужащий получал раритетную военную технику в свою коллекцию, хранил её за счёт государства, а потом продавал частным коллекционерам.

Майкл Уотли был в армии на хорошем счету. Но перед уходом на пенсию, решил сколотить капитал. Офицер знал, что музеи и многие коллекции функционируют за государственный счёт. Позиционируя себя сотрудником Музея дворцовой кавалерии, он входил в доверие ко многим военным структурам. Первые поставки вооружения в коллекцию британца начались два десятилетия назад. Свои экспонаты он помещал на армейском складе. Никто в военном ведомстве страны не проверял, почему склад был сдан офицеру в аренду. За крупную аферу офицера приговорили к двум годам условно и денежному штрафу в размере 1,5 тысячи фунтов стерлингов.

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