Мошенники обманывают население под видом «фондов капитального ремонта»

Аргументы Недели → Криминал 13+

17 августа 2021, 14:34

В Ярославской области мошенники орудуют от имени фонда капремонта. С жильцов многоквартирных домов они пытаются собрать деньги на проведение ремонтных работ. Подобные преступления уже пресекали правоохранители в столице и ряде других регионов страны. Злоумышленники проникали в квартиры граждан под предлогом проведения ремонта коммуникаций.



В Ярославской области преступники решили сорвать «большой куш». Они предлагают жильцам на собрании принять решение о замене лифтов. На эти цели мошенники просят дополнительные деньги. В фонде капитального ремонта сообщили, что замена лифтов в настоящее время не производится и никаких дополнительных денег с граждан не собирается. В ведомстве добавили, что в рамках капитального ремонта жильцы оплачивают только текущий платёж. Стоимость всех работ определяется на основании имеющихся средств и объёма требуемого ремонта.



Сотрудники фонда не ходят по квартирам, отметили в УВД региона. Любое решение о серьёзном ремонте принимается на собрании собственников жилья. Деньги для ремонта в фонд передаются в электронной форме через банк. Если появилась какая-то компания, действующая от имени фонда капремонта, нужно обратиться в правоохранительные органы.





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