В России против украинского олигарха Коломойского возбудили уголовное дело, его подозревают в создании преступного сообщества

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2 августа 2021, 11:25 Источник: Baza

Фото: wikipedia

В России против украинского олигарха Игоря Коломойского возбудили уголовное дело. Его подозревают в создании преступного сообщества, основной целью которого была кража нефти.

Скандал давний и берет свое начало еще в 90-х, когда все, кто мог, пытался воровать нефть вагонами. Речь идет об украинской компании «Укртатнафта», в создании которой участвовала «Татнефть», и гнала свои продукцию через Незалежную. А вот в 2007 году она перешла к Игорю Коломойскому и понятно, что все было не так просто.

История давняя, но татарстанские следователи, действуя по принципу «кто ищет, тот всегда найдет», чудесным образом все же отыскали преступление. По мнению следствия, в декабре 2006 года Коломойский вместе с другими крупными украинскими предпринимателями – Геннадием Боголюбовым, Александром Ярославским и Павлом Овчаренко создали преступное сообщество, чтобы воровать нефть. «Укртатнафта» получила большую партию нефти, а затем «банда Коломойского» отстранила от работы менеджеров и акционеров со стороны Татарстана. Нефть же оставили себе, таким образом, «нагрев» «Татнефть» на 4 миллиарда долларов.

В итоге сейчас Главное следственное управлении МВД по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества», по которой Игорю Коломойскому может грозить до 20 лет тюрьмы. Увидим ли мы его на скамье подсудимых?

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