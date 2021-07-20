Частная тюрьма и крематорий Эскобара в Ленобласти поспешно уничтожены

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20 июля 2021, 19:33 Источник: Известия

В подвале заброшенного дома в посёлке «Новый Петербург» в Ленинградской области местные жители обнаружили странный страшный объект, похожий на частную тюрьму с крематорием, замаскированным под баню. Ужасный объект мог использоваться преступниками для расправы с конкурентами, вымогания денег, устранения неугодных людей.



Рядом — пост охраны, где остались розетки и провода. Помещение с камерами можно обойти по кругу и снова попасть в просторный холл. По спуску сюда может заехать машина. По всей видимости помещение не использовалось несколько лет. Сейчас вход в бункер засыпали и уже практически разрушили трактором каркас дома.



Источник в местной администрации пояснил «Известиям», что о подземном бункере сотрудникам Следственного комитета стало известно еще год назад. «Тюрьма» была найдена в ходе следственных мероприятий по поиску убийц Бадри Шенгелии — скандально известного бизнесмена, который участвовал в процессах по нескольким резонансным уголовным делам, выступая на стороне обвинения. Шенгелию расстреляли в собственном «Мерседесе» в сентябре 2018 года.



В прошлом году на территории этого участка был обнаружен автомобиль, предположительно принадлежавший киллерам. Тогда же наткнулись и на «подземную тюрьму». Согласно Росреестру, нынешний владелец участка — Артур Аркадьевич Эскобар. До него участком владел Аркадий Мушегович Мкртычян 1939 года рождения, еще раньше — Вячеслав Васильевич Васильков 1976 года рождения. Ранее Эскобар носил фамилию Мкртычян. До 2008 года Артур Аркадьевич был гендиректором ООО «БТ». Мать предпринимателя сообщила, что он сменил фамилию восемь лет назад и никакого отношения к известному наркобарону Эскобару не имеет.



По словам матери, ее сын ни от кого не прячется, ему просто непривычно внимание журналистов. Услышав историю о «бункере», она категорически заявила, что Эскобар никак не мог быть собственником «частной тюрьмы». СМИ, однако, сообщают, что застенчивый предприниматель ранее имел несколько судимостей, в том числе за похищение человека.





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