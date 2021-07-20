Красноярский суд наказал сектантов, напавших на журналистов

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20 июля 2021, 10:28

В Красноярском крае завершилось судебное слушание в отношении приверженцев секты «Церковь последнего завета», избивших журналистов.



В августе прошлого года корреспонденты газеты «Известия» приехали в Курагинский район, чтобы снять программу об этой религиозной организации. В ходе интервью один из приверженцев отобрал у журналиста микрофон, а второй разбил видеокамеру. Суд приговорил каждого нападавшего к двум годам условно. Видеосюжет снимался за несколько недель до ареста организатора «Церкви последнего завета» Виссариона – в мирской жизни Сергея Торопа. Ранее он служил в советской милиции в звании младший сержант.



Сторона защиты во время суда доказала, что обвиняемые не знали, что перед ними находились журналисты, так как они изначально представлялись сотрудниками благотворительного фонда и обещали религиозной организации материальную помощь. Но это не избавило драчунов от ответственности. В сентябре прошлого года силовики провели в секте Виссариона обыски. Организатора и его сподвижников задержали и возбудили против них уголовное дело. Арестованных обвиняют в создании религиозной организации, осуществляющей насилие. Потерпевшими признаны более двух десятков человек, которые ранее входили в религиозную организацию.





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