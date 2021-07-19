Российский наркотический рынок наводнила «синтетика»

Аргументы Недели → Криминал 13+

19 июля 2021, 16:25

Каждый день СМИ сообщают об отравлении молодых людей запрещёнными веществами. Чаще всего жертвами становятся наркоманы, употребляющие синтетические наркотики. Опасным её видом на чёрном рынке страны стал мефедрон.



На днях столичные сыщики задержали целую банду, которая осуществляла распространение «дури» по городу. В одной из квартир происходила фасовка наркотиков. Преступлениями занимались группа лиц, сформированная по родственному и этническому принципу. Банда вовлекала в бизнес своих родственников из Таджикистана. Как только дело шло вверх, требовались новые «сотрудники». В день один закладчик зарабатывал до 5 тысяч рублей. Этническая преступность отличается тем, что её члены могут выполнять все функции. При обычной организации каждый делает своё дело и не знает, как организована вся система.



Закладки прикрепляют магнитами к перилам и карнизам домов. Нередко «опасный товар» размещается на детских площадках. Наркобизнесменов не сдерживает даже угроза длительных тюремных сроков. Они, как правило, уверены в своей безнаказанности. С распространением синтетического наркотика бороться намного сложнее, чем с героином. Лаборатории могут создаваться абсолютно в любом регионе, а при ликвидации возобновляют работу в течение короткого промежутка времени.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости