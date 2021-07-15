В Подмосковье пойманы косящие от армии с их косарями

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15 июля 2021, 12:01

Горсуд Балашихи закончил слушание уголовного дела в отношении председателя медкомиссии военкомата Московской области Александра Жовтана. Суд признал его виновным в получении взяток за освобождение призывников от службы в армии и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы строгого режима.



Вторым подсудимым по делу проходил начальник призыва военкомата Красногорска Василий Ширяев. Его осудили на 4 года колонии строго режима. Ранее в деле фигурировали ещё несколько человек, которые признали свою вину и за сотрудничество со следствием получили более мягкие сроки.



Следствие было начато в 2018 году после проверки работы военкоматов Московской области. Ревизоры заподозрили, что военные комиссары освобождают от службы слишком большое количество парней из-за различных заболеваний. Работа военной прокуратуры и оперативников ФСБ позволила раскрыть целую сеть коррупционеров.



Преступность действий работников военкоматов выражалась в нарушении порядка утверждения диагнозов призывников. За терапевтические заключения требовалось уплатить по 5 тысяч рублей, а за диагнозы других специалистов - по 8 тысяч. Жовтан и Ширяев во время следствия не признавали своей вины. Но на суде они выслушали свидетельские показания и признались в содеянном.





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