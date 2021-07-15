Директора сгоревшего в Башкирии пансионата приговорили к реальному сроку

Аргументы Недели → Криминал 13+

15 июля 2021, 11:39

В Башкирии осудили руководителя пансионата, в котором при пожаре 15 декабря 2020 года погибло 11 человек. Расима Махиянова признана виновной в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Суд назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы.



Пожар произошёл из-за нарушений правил противопожарной безопасности. Заведение располагалось в деревянном строении, функционировало без разрешительных документов и лицензии. О его существовании не знали даже в региональном министерстве социальной защиты. Само здание было построено в 1968 году. В нём проживало 14 человек на постоянной основе. В ночь, когда произошла трагедия, в пансионате также находились сиделка и её малолетняя дочь. После обнаружения огня, она начала эвакуацию. Сиделке удалось спасти своего ребёнка и трёх пенсионеров. Остальные постояльцы не смогли выбраться самостоятельно и погибли в огне.



Сотрудники МЧС периодически проверяли пансионат и выносили предписания об установке противопожарной системы, эвакуационного выхода. Руководство обвиняли в нарушении правил эксплуатации нагревательных устройств. Сторона обвинения запрашивала 5,5 лет лишения свободы, но суд учёл смягчающие обстоятельства. У Махияновой трое несовершеннолетних детей. К тому же она полностью признала свою вину в случившемся.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости