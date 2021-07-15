Суд отправил в колонию цыган из Чемодановки

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15 июля 2021, 09:33

Летом 2019 года в селе Чемодановка Пензенской области произошло столкновение между местным населением и цыганами. Во время драки погиб молодой парень – Владимир Грушин. Всего в деле фигурировало 28 человек, из которых только двум суд назначил реальные сроки. Остальные участники были освобождены от наказания из-за отбывания сроков при нахождении под следствием.



За умышленное убийство Николай Юрченко был приговорён к 10 годам колонии строго режима. Олега Юрченко осудили на семь лет колонии строгого режима за организацию массовых беспорядков. Драка между местным населением и молодыми цыганами произошла из-за того, что последние приставали к девушкам на местном озере и угрожали изнасилованием. Вечером того же дня группа жителей пришла к домам цыган для разговора, но их встретили с топорами, ножами.



В конфликте участвовало порядка 200 человек. Пятеро получили серьёзные травмы и были госпитализированы в больницу. Через несколько часов после драки по селу поползли слухи, что в Чемодановку едут цыгане из других населённых пунктов. Местное население потребовало наказать виновных. В дело был вынужден вмешаться глава региона Иван Белозерцев и руководство МВД.Цыгане после потасовки уехали из села и до настоящего времени не вернулись.





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