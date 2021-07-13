Расследование убийства мэра Киселёвска привело к банде кузбасских «цапков»

Аргументы Недели → Криминал 13+

13 июля 2021, 13:25

В 2019 году в результате перестрелки с нападавшими погиб глава кузбасского города Киселёвска Сергей Лавреньтев. Он успел выстрелить в предполагаемого убийцу. В дом Лаврентьева преступники пришли за деньгами и драгоценностями.



Следствию удалось раскрыть и другие преступления, которые совершала банда. Она орудовала в регионе с 2013 года на протяжении шести лет. Злодеи нападали на дома состоятельных граждан и грабили их. Общая сумма похищенного составила порядка 30 миллионов рублей. Один из этой шайки служил ранее в десантных войсках. Он пошёл на сделку со следствием и показал правоохранителям тайник, где хранились награбленное имущество и оружие для совершения преступлений.



Нападения на дома осуществлялись после тщательной разведки. Проникнув в помещение, бандиты связывали владельцев и под угрозой убийства требовали ценности.Задержанных обвиняют в убийстве нескольких человек, бандитизме, незаконном хранении и ношении оружия, множественных разбоях. Помимо этого бандиты угоняли автомобили и уничтожали чужое имущество.Дело в отношении «десантника», согласившегося сотрудничать со следствием, выделили в отдельный эпизод.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости