Государство не может обеспечить российские компании и госсектор надёжной защитой от киберугроз

Аргументы Недели → Криминал 13+

13 июля 2021, 11:39

Цифровизация определяет рост ВВП России и одновременно притягивает постоянные киберугрозы для систем безопасности субъектов экономики. Чаще всего жертвами киберпреступников становятся регионы со слаборазвитой системой защиты ресурсов.



После электрификации и газификации всеобщая интернетизация для правительства стала третьей навязчивой идеей. Доступность Интернета во всех отдалённых уголках страны будет обеспечена к 2030 году. Это расширит возможности интернет-торговли, онлайн-образования и даже кибермошенничества.



По данным зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, потери российской экономики от кибератак в 2020 году достигли 3,5 трлн руб., а в 2021-м и вовсе будет 7 трлн руб. И на этом фоне цифровизация затронет 40% экономики уже через два года. Поэтому приоритетом работы правительства становится борьба с киберугрозами.



По данным Check Point Software Technologies, за первую половину текущего года каждая российская компания в неделю подвергается тысяче различным угрозам. Это на треть больше, чем в среднем по миру. Растёт количество вредоносных программ-вымогателей. Компании вынуждены удовлетворять требования преступников и страховаться от киберрисков.



В прошлом году рекордное количество атак совершалось на больницы, учебные заведения. Кибермошенники останавливают работу организаций, крадут персональные данные и ценную информацию. А тут ещё введение QR-кодов, которое может привести к массовым заражениям устройств пользователей вредоносными программами, предупреждает ведущий аналитик центра Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Александр Ахремчик.





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