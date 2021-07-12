Кибермошенниики стали на 150% чаще атаковать государственные органы и промышленные структуры

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12 июля 2021, 16:55

По итогам первого полугодия 2021 года количество кибератак на государственную инфраструктуру в России увеличилось на 150%.



В Научно-техническом центре Главного радиочастотного центра Роскомнадзора сообщают, что атакам стали чаще подвергаться также исследовательские компании. Хакеры работают в большинстве случаев на другие государства и проправительственные организации. Кибермошенники устанавливают вредоносное программное обеспечение. Руководитель группы аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева считает, что количество атак киберпреступников будет только увеличиваться.



Злоумышленники пользуются услугами теневых форумов и приобретают коды доступа в сети промышленных компаний. Они изучают уязвимые места сетевого периметра, а в ряде случаев запрашивают у владельцев компаний выкуп для продолжения работы их рабочей сети. В прошлом году хакеры атаковали научно исследовательские институты, занимающиеся разработкой вакцины. Жертвой кибермошенников потенциально может стать любая структура, способная заплатить выкуп. Так в 2017 году компания Nayana из Южной Кореи была вынуждена отдать 1 миллион долларов хакерам за разблокировку своих компьютеров.





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