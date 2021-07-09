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Как отличить преступника от работника коммунальных служб, пожарных и врачей

, 14:02

Как отличить преступника от работника коммунальных служб, пожарных и врачей

В России растёт количество преступлений под прикрытием благородных профессий. Чтобы усыпить бдительность граждан, мошенники используют образы работников, которым люди привыкли доверять: пожарные, врачи, сотрудники полиции. Такие «псевдо» уговаривают доверчивых приобретать ненужное оборудование, лекарство якобы по низкой цене.

Также мошенники стали часто использовать способ фейковых выплат, записи на вакцинацию, выдачи QR-кодов. Оперативно преступники реагируют на происшествия, например, после взрыва газа в районе, мошенники под видом надзорных служб проводят поквартирный обход.

Жертвами преступников часто становятся пожилые люди. К ним проще войти в доверие. Юристы рекомендуют требовать у проверяющих лиц удостоверение. Настоящие газовики, врачи, сантехники, как правило, ходят в форменном обмундировании, а не в обычной одежде, на это тоже нужно обращать внимание. При малейшем подозрении - звоните по телефону в саму службу, от которой пришли работники.

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