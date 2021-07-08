Быстро уволенный сотрудник ГАИ обвиняется в крупных взятках

Аргументы Недели → Криминал 13+

8 июля 2021, 17:30

Прокуратура Башкирии обнаружила у заместителя руководителя республиканского регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Айдара Гиндуллина несколько квартир, более трёх десятков транспортных средств, земельные участки. Это имущество было оформлено на его близких людей. Юристы считают, что суд может оправдать теперь уже бывшего полицейского, если его родственники смогут доказать, что покупка дорогого имущества совершалась за их счёт.



В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что общая стоимость незадекларированного Гиндуллиным имущества составляет 24 миллиона рублей. Часть транспортных средств экс-сотрудник ГИБДД успел продать, получив за них более 20 миллионов рублей. Спорное богатство «всплыло», когда полицейского заподозрили в получении взятки. В Следственном комитете России считают, что на протяжении нескольких лет Айдар Гиндуллин осуществлял продажу водительских прав. Он требовал от обучающихся взятки, освобождая при этом их от сдачи экзамена. С каждого бедолаги Гиндуллин брал от 14 до 40 тысяч рублей.



Увольнение Айдара Гиндуллина произошло весной текущего года после служебной проверки. Его уличили в совершении поступка, порочащего честь работника полиции. В настоящее время он арестован и пока не признал своей вины.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости