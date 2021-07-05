За один месяц компьютерные мошенники обкрадывают на 1 млрд рублей

Аргументы Недели → Криминал 13+

5 июля 2021, 15:00

В России на 60% участились случаи мошенничества, при котором преступники звонят пользователям сети под видом специалистов служб поддержки. Эксперты международной антивирусной компании Avast сообщили, что за один месяц блокируется более 70 тысяч вредоносных атак. Пользователей запугивают тем, что в их компьютер попал опасный вирус.



Очень часто пользователь видит на рабочем экране всплывающее окно, на котором предупреждение, что программное обеспечение повреждено. А ниже указывается телефон технической поддержки. В ходе дальнейшего диалога преступник просит пользователя установить удалённое соединение. Иногда оно устанавливается без ведома владельца ПК. За услуги технической помощи преступники просят деньги.



За один месяц компьютерные мошенники зарабатывают сумму до одного миллиарда рублей. Вместо помощи они крадут с компьютеров персональные данные, пользуются электронными кошельками. Поломка компьютера для многих пользователей является серьёзным стрессом и невозможностью удаленной работы. Люди стремятся исправить сбой в работе ПК максимально быстро, в результате чего становятся жертвами злоумышленников.





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