По подозрению в убийстве вдовы банкира Пузикова задержан тренер по кикбоксингу Рясков

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4 июля 2021, 20:56 Источник: Московский комсомолец

фото: pixabay.com

Следователи задержали подозреваемого в убийстве вдовы банкира, жительницы Самары Екатерины Пузиковой.

33-летнюю женщину обнаружили мертвой утром в субботу в квартире на улице Садовой с травмой головы.

Убитая женщина - вдова отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова.

По факту гибели Екатерины Пузиковой в Самаре возбудили уголовное дело.

В сети появилась видеозапись, как Алексей Рясков, президент федерации профессионального кикбоксинга региона, рассказывает о спасении Екатерины Пузиковой в 2017 году от уголовной ответственности за якобы отравление мужа.

Вот Ряскова и задержала полиция. Источник в силовых структурах Самарской области уточнил РИА Новости, что по подозрению в убийстве девушки 1988 года рождения задержан Алексей Рясков.

В Самаре говорят, что Рясков был охранником Пузиковой при жизни ее мужа. После смерти банкира у вдовы начались отношения с кикбоксером. Недавно Рясков и Пузикова расстались, пишет "Московский комсомолец".

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