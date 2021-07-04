По подозрению в убийстве вдовы банкира Пузикова задержан тренер по кикбоксингу Рясков

Следователи задержали подозреваемого в убийстве вдовы банкира, жительницы Самары Екатерины Пузиковой.
33-летнюю женщину обнаружили мертвой утром в субботу в квартире на улице Садовой с травмой головы.
Убитая женщина - вдова отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова.
По факту гибели Екатерины Пузиковой в Самаре возбудили уголовное дело.
В сети появилась видеозапись, как Алексей Рясков, президент федерации профессионального кикбоксинга региона, рассказывает о спасении Екатерины Пузиковой в 2017 году от уголовной ответственности за якобы отравление мужа.
Вот Ряскова и задержала полиция. Источник в силовых структурах Самарской области уточнил РИА Новости, что по подозрению в убийстве девушки 1988 года рождения задержан Алексей Рясков.
В Самаре говорят, что Рясков был охранником Пузиковой при жизни ее мужа. После смерти банкира у вдовы начались отношения с кикбоксером. Недавно Рясков и Пузикова расстались, пишет "Московский комсомолец".
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