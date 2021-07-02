Похоронный бизнес Нижнего Новгорода подвёл городских коррупционеров под суд

Аргументы Недели → Криминал 13+

2 июля 2021, 12:44

В Нижнем Новгороде состоялись судебные прения сторон по уголовному делу, обвиняемым по которому проходит бывший заместитель главы города Владимир Привалов. Он получил взятку от представителя похоронного бизнеса Мамуки Лосаберидзе в размере 17 миллионов рублей.



Сначала чиновник вместе с главой администрации Олегом Кондрашовым попросил у бизнесмена 5 миллионов рублей за разрешение начать похоронный бизнес в регионе. Потом пришлось платить им по 1 миллиону каждый месяц. Следствие установило, что Кондрашов и Привалов пытались найти место для строительства крематория на нижегородском кладбище. Однако руководство местного совета заблокировало сделку. Чиновники получили от бизнесмена деньги, однако вернули их после того, как на Кондрашова было совершено нападение.



Сторона обвинения запрашивает для Привалова 13 лет колонии строгого режима. Обвиняемый считает, что следствие не доказало факта передачи денег. Также деньги не были обнаружены и в ходе обысков. Бывший чиновник не скрывает того, что неоднократно встречался с бизнесменом, однако они «общались на бытовые темы, социальные проекты». Олег Кондрашов успел эмигрировать в США и получить там вид на жительство.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости