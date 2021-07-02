Офицер Северного флота прикрывался коронавирусом для путешествий во время службы

Аргументы Недели → Криминал 13+

2 июля 2021, 12:20

Капитан-подводник Северного флота Кирилл Мальков в целях борьбы с коронавирусом покинул службу. Однако в течение трёх месяцев он путешествовал по России, решал семейные проблемы. Для продления отпуска он приобретал липовые справки в интернете о наличии проблем со здоровьем.



Военный суд должен был привлечь офицера к уголовной ответственности, однако наказание оказалось намного мягче. Малькову урезали денежное довольствие и оставили на службе. Суд учёл серьёзные спортивные заслуги офицера.



Подозрения у руководства части начались после возвращения офицера на службу. Он не смог предоставить оригиналы справок и медицинских документов, которые отправлял во время «самоизоляции» по электронной почте.



Реальный визит к медику Мальков осуществил только один раз перед возвращением на службу. Тест на коронавирус показал, что он не болел инфекцией и в его крови отсутствуют антитела. Представитель медицинского центра, от имени которого печатались справки, указал, что они соответствуют форме. При этом документы подписаны человеком, который никогда не работал в медицинском учреждении.



За время «карантинного отпуска» военный побывал в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре.





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