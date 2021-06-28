Два брата из Дурбана украли 3,6 млрд долларов

Аргументы Недели → Криминал 13+

28 июня 2021, 10:49

Значительные финансовые потери понесли частные инвесторы компании Africrypt из Южной Африки.



Её основали два молодых человека в 2019 году. Братья Амир и Раис Каджи обещали обеспечить клиентам 10% прибыли для любого рынка инвестиций. Число желающих приумножить своё состояние было большим. Когда сайт компании перестал работать, клиентам стали поступать «успокоительные»сообщения, что работа инвестиционной площадки в скором времени будет возобновлена.



Но вместе с сайтом пропали 65 тысяч биткоинов. Уголовное дело против организации ещё не возбуждали, однако правоохранителям скорее всего придётся вмешаться в ситуацию. За всю историю криптовалют это может стать самым масштабным преступлением. Предварительно, деньги были переведены на личный счёт одного из организаторов инвестиционной компании. Общий ущерб клиенты оценивают в 3,6 миллиарда долларов. В ближайшее время компания будет ликвидирована по решению суда города Дурбана. Хождение криптовалюты никак не регулируется в ЮАР, поэтому наказать преступников вряд ли могут. Тем более, что они находятся далеко за пределами континента.





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