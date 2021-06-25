Депутатов и судят не по-людски - денежный штраф за убийство и запрет на прогулки ночью

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25 июня 2021, 12:38 Источник: Компромат.ru

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Коркин признан судом виновным в убийстве екатеринбургского бизнесмена Сергея Титова. Виновника приговорили к одному году ограничения свободы. Он будет жить обычной жизнью, только по ночам ему нельзя выходить из дома. Кроме того, маме и вдове убитого Коркин должен выплатить компенсацию по 500 тыс. рублей каждой.



Трагедия произошла 5 сентября 2019 года во время прогулки на катере по реке Лозьве. Компания отмечала окончание подготовки к выборам в Госдуму. По версии Коркина, произошел самострел — Титов сам случайно зацепил спусковой крючок ружья. Эксперты установили, что выстрел был произведен со стороны.



Гособвинитель, запрашивая ограничения в качестве наказания, сослался на то, что у депутата есть смягчающие обстоятельства: наличие двух детей, инвалидности по зрению, а также «хорошая характеристика с работы».



«Когда прокурор запросил полтора года условно, у меня все вспыхнуло внутри. Я подумала: «Как так? У Коркина, значит, двое детей, инвалидность по зрению. А у моего сына осталась дочка. Она вообще не в счет?» — возмущена Елена Титова, мама убитого.





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