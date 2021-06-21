Власти Украины намерены полностью избавиться от воров в законе

Аргументы Недели → Криминал 13+

21 июня 2021, 10:53

Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил список ограничений против физических лиц с криминальным прошлым. По мнению экспертов, президент страны Владимир Зеленский плавно вводит в стране диктаторские порядки.



В начале года власти обратили внимание на криминальных авторитетов с целью максимального сокращения их числа на территории страны. Для этого силовикам дадут право прослушки, привлечения к ответственности без сбора доказательной базы. Попавшие в санкционный список «воры в законе» не смогут проживать на Украине. Им ограничат въезд в страну, заблокируют активы, усложнят получение гражданства. Пока в открытом доступе нет ни одной фамилии, против которой введены санкции.



Украинские СМИ сообщают о второй, криминальной экономике. К примеру, так называемый «общак» только киевского Лукьяновского СИЗО в месяц составляет полмиллиона долларов. Заключённые получают доход посредством мошенничества, телефонных махинаций, распространения наркотиков. Благодаря ужесточению законов из страны выдавили более 557 воров в законе, оставшиеся на свободе 17 воров тоже в ближайшее время будут либо посажены, либо выдворены.





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