МВД: В Москве возбуждено несколько уголовных дел из-за сбыта поддельных сертификатов о вакцинации

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18 июня 2021, 21:48 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В Москве сотрудники полиции возбудили 24 уголовных дела по фактам изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации.

23 дела возбуждены по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", одно - по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Три уголовных дела уже направлены в суд.

В пресс-службе столичного главка МВД рассказали, что в Москве в ходе проверочной закупки была задержана женщина, которая продавала сертификаты о вакцинации от коронавируса. Сертификат оказался поддельным. Это установили эксперты.

На северо-востоке столицы полицейские задержали мужчину-курьера с поддельными документами на разные имена. Правоохранители нашли мужчину, занимавшегося подделкой сертификатов. Он дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд Москвы.

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