Криминал в ожидании обязательной вакцинации

Аргументы Недели → Криминал 13+

18 июня 2021, 10:38

Под предлогом подготовки к процедуре защиты вашего здоровья и жизни путём вакцинации от коронавируса, преступники попытаются украсть ваши паспортные и платежные данные. Атаковать будут не только простых граждан, но и сотрудников отделов кадров, у которых кладезь персональной информации.



Интернет-мошенники как всегда бессовестным образом нагреют руки на всеобщей беде. После введения в ряде российских областей обязательной вакцинации от коронавируса, эксперты по информационной безопасности ожидают всплеска кибер-мошенничества на 20-30%. Возможно, к этой кампании будет создано множество фишинговых сайтов, которые предложат зарегистрироваться на вакцинацию или проверить списки тех, кто обязан сделать прививку. На них попросят ввести логин и пароль либо при регистрации, либо имитируя вход через сторонние сервисы, такие как Госуслуги, «ВКонтакте», Google. А далее уже чернушники пошарят по вашим аккаунтам и выудят как можно больше информации для кражи денег. Говорят, что страшнее всего утечка паспортных данных и номера СНИЛС.



Сжатые сроки прививочной кампании - до 15 июля - играют на руку преступникам, потому что спешка притупляет бдительность. Но если вы окажетесь крепким орешком, то вам предложат помощь в получении прививочного сертификата. Конечно же, вам подсунут поддельный под видом настоящего, и вы рискуете потерять и деньги и свободу - подделка таких документов карается Уголовным кодексом.





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