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Работник МИД РФ украла из кассы почти 70 млн рублей и получила 5 лет колонии

, 10:36

Работник МИД РФ украла из кассы почти 70 млн рублей и получила 5 лет колонии

Пресненский райсуд Москвы приговорил бывшего эксперта финансового департамента МИД России Наталью Агальцову к тюремному сроку. Ближайшие 5 лет она проведёт в колонии общего режима.

По версии следствия, в 2019 году Агальцова присвоила денежные средств, которые располагались в специальной комнате МИДа. Из кассы она вынесла деньги в несколько этапов. В первый раз 19, 8 миллиона, потом ещё 47,6 миллиона рублей. В ведомство Наталья пришла в 2006 году. Ей было предоставлено право доступа к финансам. Помимо миллионов, сотрудница похитила бланки строгой отчётности. В МИДе объяснили, что деньги, которые похитила осуждённая, были выделены для технического оснащения заграничной системы учреждений.

Ближайшее время осуждённая будет находиться в следственном изоляторе. Она и её адвокат намерены подать апелляцию. Суд проходил за закрытыми дверями, так как часть информации носила секретный характер.

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