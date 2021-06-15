Американские мошенники хорошо заработали на коронавыплатах

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15 июня 2021, 16:57

50% всех выплат по утрате работы в США оказались у преступников. С помощью похищенных персональных данных они заполняли фальшивые заявления и получали от государства чеки.



Пик обращений за пособиями был в 2020 году, в самый разгар пандемии. Как раз тогда Конгресс США установил размер выплат в 300 долларов в неделю. По данным Федеральной торговой комиссии США, 394 тысячи граждан США обратились с претензиями о хищении не только их персональных данных, но и получении за них пособий по безработице. В сравнении с 2019 году подобные финансовых преступлений в США совершено на 3000% больше.



Мошенники представлялись сотрудниками агентств по безработице и отправляли американцам сообщения с неустановленных номеров с просьбой предоставить личную информацию. В результате Минтруда США разрешили заявителям самостоятельно подтверждать свою занятость и заработки. Большинство мошенников орудовало с территории Нигерии. Не справляясь с валом заявлений и не успевая расследовать эти преступления, властям США легче было выплатить повторное пособие истинным владельцам персональных данных.





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