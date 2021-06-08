И не шоу и не бизнес. Концертного менеджера отправили за решетку

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8 июня 2021, 15:53

Санкт-петербургский суд приговорил концертного менеджера Александра Зингера к штрафу в миллион рублей и пяти годам лишения свободы и отправил его в колонию. Шоу-мен «химичил» при организации выступлений артистов.



Зингер предлагал зрителям билеты на концертах различных групп. В частности, знакомый подсудимого заплатил ему 3,4 миллиона рублей два года назад за бронирование места на выступлении группы «Ленинград», который проходил во время экономического форума в северной столице России. Нескольким компаниям менеджер обещал провести концерт с участием Юрия Антонова, певицы Zivert, шоумена Александра Реввы. За свои услуги он брал десятки миллионов рублей, при этом никаких мероприятий не проводилось. Ещё одному знакомому музыкальный менеджер пообещал концерт с участием Сосо Павлиашвили. Выступлением было оценено в 350 тысяч рублей.



Отдельным эпизодом судебного разбирательства стал факт хулиганства. Зингер повредил камнем стекло трамвая, причинив ущерб «Горэлектротрансу» в 90 тысяч рублей. Вина по этому эпизоду была признана, а дело прекращено за примирением сторон. По фактам мошенничества Александр Зингер своей вины не признал.





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