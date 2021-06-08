Напавших на сотрудника ДПС в Новосибирске обвиняют в серии преступлений

Аргументы Недели → Криминал 13+

8 июня 2021, 14:07

Спутников Векила Абдулаева, которого инспектор ДПС в Новосибирске застрелил при задержании, обвинили в хулиганстве и грабеже. Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова арестовали в Центральном суде Новосибирска. Проверка в отношении молодых людей проводится по распоряжению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.



По первой версии следствия, 28 мая трое парней напали на сотрудника правоохранительных органов Гусева, который случайным выстрелом ранил Абдулаева. Через сутки он скончался в больнице. Инспектора ДПС обвинили в причинении смерти по неосторожности и отправили в СИЗО.



После вмешательства федеральных властей Гусева отправили под домашний арест, а в отношении Исмаилова и Курбанова началось расследование, в том числе и по ранее открывшимся фактам совершения преступлений.



В частности известно, что от рук указанных лиц пострадал житель Новосибирска Евгений Кривошеев. Его избили и ограбили молодые люди за то, что он сделал замечание о неправильно припаркованном автомобиле. Потерпевший долгое время не мог добиться расследования, но после произошедшего в конце мая инцидента он опознал своих обидчиков и обратился в прокуратуру. Если подозрения будут подтверждены, обвиняемые могут получить наказание по нескольким уголовным статьям.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости