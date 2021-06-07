Дело о крупных откатах в Министерстве обороны дошло до суда

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7 июня 2021, 16:36

Гарнизонный военный суд №235 приступил к изучению деталей уголовного дела, возбуждённого в отношении экс-руководителя продовольственного отдела Минобороны РФ Александра Бережного.



Бывшего сотрудника военного ведомства обвиняют в получении взятки. За деньги он с подельниками подписывал контракты на поставку товаров в военные части по завышенной цене. Общая сумма взяток составила более 350 миллионов рублей. У Бережного правоохранители конфисковали элитную квартиру, элитное машино-место, а также несколько дорогих автомобилей иностранного производства.



Организатором преступления выступал не руководитель, а сотрудник технического отдела Алексей Гринюк. Преступления группировка начала совершать в 2014 году. Коммерсант из северной столицы Алексей Калитин решил принять участие в поставках оборудования в военные части. Он через своего знакомого Алексея Пожидаева, который ранее служил в продуправлении, попросил найти сведущего в системе закупок Министерства обороны человека. Таким человеком стал Гринюк. Он формировал впоследствии заявки на определённые лоты, которые «проходили» по тендерам.



Более 15 миллионов рублей в качестве взятки было передано председателю аукционной комиссии Решетникову. Он обеспечивал победы «нужным компаниям».





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