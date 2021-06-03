Чемпионат фальшивок запустили накануне Евро-2020

Аргументы Недели → Криминал 13+

3 июня 2021, 17:37

Накануне чемпионата Европы по футболу, который начнётся 11 июня в Санкт-Петербурге, мошенники организовали продажу поддельных зрительских билетов. Они продаются на «Авито» и в соцсетях. Различить подделки сложно, как и привлечь их продавцов к ответственности.



Специалисты Ассоциации участников билетного рынка в области культурных и спортивных мероприятий узнали о криминальной схеме через контрольную закупку. Поддельные бумажные билеты имеют голограммы с прошлых матчей и нумерацию мест подряд, а не через одно кресло. Точно определить подделку способен только профессионал. Один петербургский болельщик приобрёл онлайн такой билет за 120 тыс. рублей. Теперь полиция ищет продавцов.



Популярные социальные сети и сайты бесплатных объявлений пытаются блокировать мошеннический контент, но преступники постоянно меняют алгоритмы, заманивая в свои сети всё новые жертвы. В UEFA заявляют, что борются не только с продавцами фальшивых билетов, но и с билетными брокерами в целом. В 2021 году против перекупщиков запущена новая система: билеты продаются только в электронном виде и только в специальном приложении UEFA.



Как пишет «Коммерсант», чаще всего билеты подделывают на крупные международные высоколиквидные мероприятия, где средняя стоимость входа превышает 10–20 тыс. руб. От подделок больше всего страдает вторичный рынок: мошенники работают там, где большой спрос и высокая маржинальность. Мошенники могут мимикрировать под сайты официальных продаж, в поисковой выдаче их площадки часто размещены на первых рекламных местах. При этом привлечение продавцов фальшивок к ответственности затруднительно в силу того, что в соцсетях и агрегаторах объявлений сохраняется возможность фактически скрыть личность.





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