Русскоязычные киберпреступники считаются самыми агрессивными в мире

Аргументы Недели → Криминал 13+

1 июня 2021, 18:45

Политическое напряжение, пандемия обозначили необходимость усиления информационной безопасности. Под американские санкции попадает всё большее количество российских IT-компаний. Однако это не всегда приводит к негативным последствиям. Закрытие одних рынков способствует поиску новых точек сбыта.



Евгений Касперский сообщил, что выручка «Лаборатории Касперского» в период пандемии увеличилась почти на 3%. Программы стали активно приобретать не только в России, но и в странах Латинской Америки, на Ближнем Востоке и в Европе. Продукция Касперского используется в государственных секторах практически всех стран мира. Она позволяет увеличить защиту серверов от кибермошенников, которые усилили свою деятельность в последний год. Чаще всего жертвами цифровых преступников становятся компании из развитых стран. В США киберпреступников стало значительно меньше, так как спецслужбы активно отслеживают их деятельность.



Русскоязычные преступники считаются самыми агрессивными в мире. Это обусловлено хорошей системой образования, которая ежегодно выпускает большое количество талантливых инженеров и программистов. По данному показателю Россия может сравниться разве что с Израилем, считает Касперский.





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