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Кибермошенники начали продавать свои грязные услуги в Интернете

, 12:44

Кибермошенники начали продавать свои грязные услуги в Интернете

Кибермошенники смогут однажды обрушить финансовую систему практически любого государства. Профессор, заслуженный юрист РФ Юрий Жданов считает, что в мире начинается перераспределение экономического богатства.

Киберпреступники каждый год наносят ущерб экономике, который не сопоставим с потерями от стихийных бедствий. По подсчётам компании Cybersecurity Ventures, в этом году общий ущерб от деятельности цифровых мошенников составит порядка 6 триллионов долларов. При этом сумма будет увеличиваться каждый год как минимум на 15%.

Отследить работу кибермафии очень сложно. Преступники используют для общения друг с другом зашифрованную сеть. Также через социальные сети преступники стали активно предлагать свои услуги пользователям. Преступники могут красть данные с устройств граждан, вносить в программы компьютеров вредоносные вирусы и многое другое. Обнаглевшие преступники выставляют на продажу данные кредитных карт, пособия по производству оружия, наркотиков.

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