Кибермошенники начали продавать свои грязные услуги в Интернете

Аргументы Недели → Криминал 13+

28 мая 2021, 12:44

Кибермошенники смогут однажды обрушить финансовую систему практически любого государства. Профессор, заслуженный юрист РФ Юрий Жданов считает, что в мире начинается перераспределение экономического богатства.



Киберпреступники каждый год наносят ущерб экономике, который не сопоставим с потерями от стихийных бедствий. По подсчётам компании Cybersecurity Ventures, в этом году общий ущерб от деятельности цифровых мошенников составит порядка 6 триллионов долларов. При этом сумма будет увеличиваться каждый год как минимум на 15%.



Отследить работу кибермафии очень сложно. Преступники используют для общения друг с другом зашифрованную сеть. Также через социальные сети преступники стали активно предлагать свои услуги пользователям. Преступники могут красть данные с устройств граждан, вносить в программы компьютеров вредоносные вирусы и многое другое. Обнаглевшие преступники выставляют на продажу данные кредитных карт, пособия по производству оружия, наркотиков.





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