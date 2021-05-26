Cледователи нашли похищенные денежные средства «Роскосмоса», миллиард рублей «отмыли» в Гонконге и ОАЭ

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26 мая 2021, 12:10 Источник: Коммерсантъ

фото: pixabay.com

Подмосковные следователи нашли похищенные денежные средства госкорпрации «Роскосмос». Уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) денежных средств, выделенных в рамках исполнения федеральной космической программы на 2006–2015 годы, ГСУ СКР по Московской области было возбуждено 17 октября 2019 года.

Первоначально фигурантов в деле не было, расследование, инициированное «Роскосмосом», велось в отношении неустановленных лиц. Конкретные обвиняемые и подозреваемые в уголовном деле появились в конце августа 2020 года.

В материалах дела говорится, что в декабре 2012 года между Федеральным космическим агентством и ОАО «РКК "Энергия"» был заключен госконтракт на «создание научно-энергетического модуля» на 15 млрд 15 млн руб.

Как установило следствие, исполняя контракт, с мая по июль 2017 года бывший гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев, его заместитель Степан Прохоров, советник Михаил Игнаткин, заместитель гендиректора по материально-техническому обеспечению РКК Александр Прохоров, гендиректор АО «НПП "Исток"» Александр Борисов, а также руководители ООО «Микроком» Ирина Попова, ЗАО «НПП "Магратеп"» Олег Морозов и ООО «Альянс Трейд» Андрей Остапович вступили в преступный сговор и путем обмана похитили бюджетные средства в размере более 1 млрд 72 млн руб.

Следствие считает, что хищение, совершенное «из корыстных побуждений в составе организованной группы», причинило РКК «Энергия» и «Роскосмосу» значительный имущественный ущерб.

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