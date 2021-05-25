Аргументы Недели Криминал 13+

Ежемесячно со счетов россиян телефонные мошенники крадут 3,5-5 млрд рублей

, 16:51

Ежемесячно со счетов россиян телефонные мошенники крадут 3,5-5 млрд рублей

За прошлый год в «Сбербанк» поступило 3,7 млн жалоб на попытки мошенничества с картами клиентов банка.

По данным банка, на один криминальный call-центр приходится от 3 тыс. до 7 тыс. вызовов в сутки. Из них половина недозвонов, и менее 1% звонков срабатывает. Подразделение Центробанка по кибербезопасности приводит цифру украденных в 2020 году средств - 9,8 млрд рублей, что в 1,5 раза больше чем годом ранее.

Сейчас мошенники активно используют сервис подмены номеров, выводя телефонное мошенничество на новый уровень: обычно телефон начинается с цифр «8800». Аферисты представляются службой безопасности банка, сотрудниками полиции, прокуратуры или Следственного комитета. Говорят, что со счёта клиента была зафиксирована попытка перевода и предлагают обезопасить средства, переместив их на другой счёт. Мошенники могут попросить ввести цифровую комбинацию на смартфоне, после чего все звонки и смс будут переадресовываться на их номер.

Стала популярной и схема «инвестирования». Заинтересовавшимся заработать предлагают скачать бесплатную программу, через которую и утекут все персональные данные клиента банка. На руку бездельникам также пошли слухи о возможном отключении России от SWIFT, чтобы карты клиентов банков не перестали работать у них просят сообщить секретные коды. Преступный мир совершенствуется вместе с технологическим прогрессом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПВ

В мире

Asia Times: Путин всего одной фразой нанес «нокаутирующий удар» по высказывавшему претензии на Арктику Западу

Asia Times: Путин всего одной фразой нанес «нокаутирующий удар» по высказывавшему претензии на Арктику Западу

Президент Российской Федерации Владимир Путин всего одной фразой нанес «нокаутирующий удар» по Западу, высказывавшему свои претензии на Арктический регион. Об этом говорится в материале, размещенном в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью