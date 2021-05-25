Ежемесячно со счетов россиян телефонные мошенники крадут 3,5-5 млрд рублей

Аргументы Недели → Криминал 13+

25 мая 2021, 16:51

За прошлый год в «Сбербанк» поступило 3,7 млн жалоб на попытки мошенничества с картами клиентов банка.



По данным банка, на один криминальный call-центр приходится от 3 тыс. до 7 тыс. вызовов в сутки. Из них половина недозвонов, и менее 1% звонков срабатывает. Подразделение Центробанка по кибербезопасности приводит цифру украденных в 2020 году средств - 9,8 млрд рублей, что в 1,5 раза больше чем годом ранее.



Сейчас мошенники активно используют сервис подмены номеров, выводя телефонное мошенничество на новый уровень: обычно телефон начинается с цифр «8800». Аферисты представляются службой безопасности банка, сотрудниками полиции, прокуратуры или Следственного комитета. Говорят, что со счёта клиента была зафиксирована попытка перевода и предлагают обезопасить средства, переместив их на другой счёт. Мошенники могут попросить ввести цифровую комбинацию на смартфоне, после чего все звонки и смс будут переадресовываться на их номер.



Стала популярной и схема «инвестирования». Заинтересовавшимся заработать предлагают скачать бесплатную программу, через которую и утекут все персональные данные клиента банка. На руку бездельникам также пошли слухи о возможном отключении России от SWIFT, чтобы карты клиентов банков не перестали работать у них просят сообщить секретные коды. Преступный мир совершенствуется вместе с технологическим прогрессом.





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