Доколе? Пьяный за рулём сенатор Олег Королёв может избежать наказания

Аргументы Недели → Криминал 13+

21 мая 2021, 16:22

Законодатель, который в хоре других своих коллег замучил своими законами автовладельцев, сам может безнаказанно нарушать ПДД и законы.



Липчане возмущены тем, что сенатор Олег Королёв 13 мая неоднократно нарушил правила дорожного движения, совершил несколько ДТП, но так и не был задержан.



Автомобиль под управлением пьяного политика разъезжал по городу на протяжении нескольких часов. После того, как машину сенатора остановили сотрудники ГИДББ, чиновник протянул им предмет, похожий на бумажник.



Материалы о нарушениях сенатора направлены в региональную прокуратуру и Совет Федерации.



По прошествии нескольких дней Олег Королёв заявил, что находился в этот день в трезвом состоянии. В УВД области отказываются комментировать произошедшее. Сотрудники магазинов, рядом с которыми задержали сенатора, сообщили, что их никто не опрашивал, понятых не привлекали. Повреждённые чиновником дорожные знаки восстановили в течение короткого промежутка времени, хотя обычно на подобные работы уходят недели.



Эксперты считают, что Королёв отделается административным штрафом, так как он не нанёс никому физического вреда. Вопрос о его дальнейшем нахождении на государственном посту нигде не поднимался. При этом в городской среде появились опасения, что бизнес, связанный с Королёвым, может быть закрыт. Речь идёт о заводе, производящем высокопрочные трубы.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости