Вы тут драгоценности не находили? В Татарстане найдены 4 мешка с ювелиркой на 160 миллионов. Они 3 года были спрятаны в лесу

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21 мая 2021, 14:28

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

Драгоценности пропали три года назад во время Чемпионата мира по футболу. Одна из ювелирных компаний после выставки на территории Казанской ярмарки уже в аэропорту не досчиталась четырех чемоданов с украшениями.

В полицию, как водится, обратились сразу же, да и вора нашли быстро - им оказался гражданин Колумбии, который участвовал в упаковке ценного багажа. МВД РФ по Татарстану объявило похитителя в международный розыск, а через год его задержали в Аргентине и быстро экстрадировали в Россию.

На допросе колумбиец отпираться в духе: «Казань брал, а вот чемоданчики с украшениями - не брал» не стал. Он честно признался, что умыкнул драгоценности и закопал их в лесополосе одного из районов Казани. Но вот беда, точного места, где «зарыты сокровища Флинта» он так и не вспомнил.

В результате полиции пришлось обыскивать огромную территорию. С металлоискателями полицейские долго искали бриллианты, но в итоге заветные мешки были найдены. Их уже передали законному владельцу.

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