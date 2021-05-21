В России растёт количество финансовых пирамид

Аргументы Недели → Криминал 13+

21 мая 2021, 13:25

Центробанк сообщил о выявлении большого количества нелегальных форекс-диллеров и финансовых пирамид. Почти половина мошенников работает в Интернете. В Госдуме готовится законопроект, позволяющий блокировать подобные площадки. Однако пока в руки мошенников попадает всё большее количество россиян.



Финансовые мошенники в большинстве случаев отделываются мягким наказанием, незначительными штрафами. Это способствует увеличению их количества.



Финансовые мошенники предлагают физическим лицам относительно высокие процентные ставки на депозиты. Отсутствие специальных знаний и непонимание работы подобных площадок приводит к массовым потерям денежных средств гражданами. Эксперты считают, что Банку России нужно делать более подробный обзор состояния финансового рынка страны. Это позволило бы получать достоверную информацию о финансовых рисках на российском рынке.



Жертвами мошенников становятся не только простые обыватели, но и образованные граждане. В Ассоциации российских банков сообщили о том, что преступники дают возможность своим клиентам сначала оценить рост своих вложений, по возможности увеличить их. Потом плутоватые дилеры исчезают с чужими деньгами.





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