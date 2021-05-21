МУР задержал группу кибермошенников

Аргументы Недели → Криминал 13+

21 мая 2021, 11:42

Столичные полицейские задержали преступную группировку, которая под видом работников банка предлагали пенсионерам компенсацию за приобретённые лекарственные средства. Вместо обещанных денег злоумышленники обчищали счета пожилых людей.



Всего задержано 16 человек, которые терроризировали пенсионеров по всей стране. Жертвами мошенников стали полсотни человек. Однако не исключено, что в ходе расследования уголовного дела их количество увеличится. Call-центр мошенников размещался в одном из столичных офисов рядом со зданием суда. Преступники, чтобы войти в доверие граждан, называли стоимость приобретённых ими лекарств, адрес аптеки и другие данные. Согласно законодательству, россияне имеют право на получение компенсации от государства в размере 15% от затрат на жизненно важные медикаменты.

Специалисты отмечают, что телефонные аферисты очень хорошие психологи. Они грамотно вводят людей в заблуждение, очень быстро вызывают доверие.





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