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Хакеры, атаковавшие оператора трубопровода Colonial Pipeline, вытянули 90 млн долларов

, 17:34

Хакеры, атаковавшие оператора трубопровода Colonial Pipeline, вытянули 90 млн долларов

В результате хакерской атаки 7 мая оператор трубопровода Colonial Pipeline потерял 4,4 миллиона долларов. Деньги были переведены на счета злоумышленников сразу после атаки.

Телеканал CNBC сообщил, что хакерская группировка DarkSide заработала в результате своих преступных действий уже более 90 миллионов долларов в криптовалюте. Такая информация была получения от исследовательской компании Elliptic. Специалисты говорят, что хакерам платит выкуп почти половина пострадавших организаций. В результате атаки на трубопровод Colonial Pipeline хакерам удалось остановить его работу. Он обеспечивает топливом почти половину населения восточного побережья США.

Позже в СМИ появились публикации, что хакеры, атаковавшие топливный оператор, могут иметь связи с российским государством. В администрации американского президента пока такую информацию не подтвердили. По заявлениям специалистов по национальной безопасности, атаки на американские компании проводит группа хакеров, а не отдельно взятое государство.

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