Новая политика WhatsApp создала возможности для мошенников

Аргументы Недели → Криминал 13+

18 мая 2021, 17:41

Вступившие в действие новые правила работы WhatsApp привели к увеличению мошеннических преступлений. Пользователям стали приходить письма о том, что мессенджер в скором времени может стать платным. Чтобы этого избежать, нужно выполнить ряд условий.



Мошенники используют новшество для выманивания денежных средств. Также преступники пытаются получить личные данные граждан, чтобы использовать их в своих корыстных целях. Нередко злоумышленники устанавливают на устройство или компьютер вредоносную программу, совершают с помощью мессенджера кражи денежных средств с банковских карт.



Участились лжезвонки от якобы представителей правоохранительных органов. Жулики входят в доверие граждан, рассказывая им историю о спецоперации по задержанию сотрудника банка, который разглашает данные клиентов. К подобным звонкам и обращениям стоит относиться настороженно. Правильнее всего положить трубку и перезвонить в банк. Как правило, сотрудники банков не предлагают услуги клиентам по телефону, а для проведения операций приглашают непосредственно в офис.





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