Экс-чиновница Росимущества в Подмосковье обворовывала то, что должна сторожить

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18 мая 2021, 10:47

В Мещанском суде Москвы состоялось очередное заседание суда по делу бывшего руководителя подмосковного отдела «Росимущества» Елены Паткиной. Её обвиняют в присвоении более 150 миллионов рублей.



Следователи установили, что чиновница и её подельники переводили денежные средства, предназначенные ведомству, на другие счета и обналичивали их. Прокурор предложил осудить Паткину к восьми с половиной годам колонии. Также с бывшей чиновницы планируют взыскать 700 тысяч рублей в виде штрафа. Для сообщников обвинение запрашивает сроки от пяти лет с денежным штрафом от 300 тысяч рублей.



Уголовное дело в отношении работников государственного ведомства возбуждено в 2016 году. Управление по экономическим преступлениям в тот период ликвидировало в Москве крупную площадку по обналичиванию денежных средств. В ходе следствия удалось выяснить, что её услугами пользовались сотрудники «Росимущества».



Деньги на «специальный» счёт поступали от выручки, полученной в результате реализованного имущества. Также на него направляли платежи торговых компаний. Сами чиновники ведомства называли деньги бесхозными. В результате длительной работы правоохранителей удалось остановить хищение более крупного объёма из госбюджета.





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