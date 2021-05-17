Средства, собранные на капитальный ремонт жилья, тратят на зарплату, офисы, юристов

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17 мая 2021, 12:11

В 2012 году в квитанциях за услуги ЖКХ появилась новая строчка. Россиян обязали платить за «капитальный ремонт» многоквартирных домов.



Размер оплаты устанавливается региональными властями. Каждый год Фонды капитального ремонта получают по несколько сотен миллиардов рублей. Однако далеко не все денежные средства идут по прямому назначению. В частности Контрольно-счётная палата северной столицы обнаружила массу нарушений в расходовании средств городского фонда капремонта. Более 1,4 миллиарда рублей было потрачено на премии сотрудникам фонда, аренду офисов и наём внештатных юристов.



Схемы хищения денег со счетов фондов очень простые. В акты о работах вписываются ложные сведения, а сами работы не выполняются. Значительные нарушения в расходовании средств обнаружены в Москве и Московской области. Так в Химках при ремонте одного дома было похищено более 21 миллиона рублей. Работы в полном объёме не были произведены. При этом в документах было указано, что все мероприятия завершены и за них произведена оплата.



В большинстве случаев в «отмывании средств» из фондов капитального ремонта принимают участие сотрудники Управления технадзора. Они принимают у подрядчиков дома после ремонта.





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