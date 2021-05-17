Американца судят за дачу взятки помощнице Аркадия Дворковича

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17 мая 2021, 11:45

В Останкинском районном суде Москвы слушается дело в отношении Евгения Спектора. Бывший уроженец Советского Союза, а в настоящее время гражданин Америки, обвиняется Следственным комитетом России в передаче взятки помощнице бывшего заместителя премьера Аркадия Дворковича.



Следствию удалось установить, что Спектор, являясь руководителем компании «ХимРар», приобрёл для чиновницы на средства других фармацевтических фирм путёвки на курорт. Их общая стоимость составила порядка 4 миллионов рублей. Помощница чиновника Анастасия Алексеева должны была убрать производимые компаниями средства из реестра лекарств, подлежащих учёту. Обвиняемая не считает путёвки в тёплые страны взяткой. По её мнению, это подарки от любимого человека. В 2016 году Алексеева побывала в Таиланде, а позже в Доминиканской Республике. Женщина уверяет следователей, что она определённое время состояла в личных связях со Спектром, о чём было известно окружению. Однако правоохранители считают её заявления попыткой уйти от ответственности.



Препараты для снижения веса, которые производители не хотели вносить в контролируемый реестр, до настоявшего времени так и не внесены в него.

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