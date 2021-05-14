Сына основателя «Вымпелкома» обвиняют в убийстве, совершенном в 1998 году

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14 мая 2021, 11:06 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Сергей Зимин заочно арестован Пресненским райсудом Москвы. Его местонахождение неизвестно. Отец Сергея - основатель компании «Вымпелком». Зимина-младшего объявили в международный розыск как одного из лидеров коптевской преступной группировки, совершившей в 1998 году убийство тушинского «авторитета» Вячеслава Степанова.



В криминальных кругах Сергей Зимин известен под прозвищем Зёма. Следствие утверждает, что он, проживая за границей, отдал распоряжение устранить Вячеслава Степанова коптевским бандитам Анатолию Гришкову и Александру Виноградову. Они устроили засаду у бара «Долина» и дождались, когда из него выйдут Степанов и его приятель Евгений Березин, после чего открыли автоматный огонь. Степанов был убит на месте, Березину удалось сбежать. Под обстрел попал трамвай - четыре пассажирки были ранены, одна из них скончалась в больнице.



В 1998 году в отношении Зимина было возбуждено уголовное дело. В конце марта 2007 года уголовное преследование было прекращено за отсутствием состава преступления в его действиях. В середине апреля этого года, после отмены этого постановления, расследование было продлено до конца июля 2021-го.



Сергея Зимина суд арестовал на два месяца. Под стражу он будет заключен с момента выдачи России из-за границы или задержания в РФ.





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