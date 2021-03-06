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В Эстонию через Латвию везли наркотиков на сумму более 2 млн евро

, 18:12

В Эстонию через Латвию везли наркотиков на сумму более 2 млн евро
Фото: Pixabay

В Эстонии начался суд над бандой наркоторговцев и адвокатом, которые ввозили в страну крупные партии наркотиков. Как оказалось, наркотические вещества провозили через Латвию, Литву в машинах и рейсовых автобусах.

По данному делу планируется 35 заседаний.

Окружная прокуратура Пыхьяского района направила в суд уголовное дело, начатое в отношении 15 молодых людей, которые обвиняются в незаконном обороте наркотических веществ на сумму 2,1 млн евро. В преступлении участвовал и адвокат, который руководил группировкой.

Согласно материалам уголовного дела, группировка занималась перевозом наркотических веществ с лета 2018 года до середины лета 2020 года.

С продажи наркотиков группировка могла получить около пяти миллионов.

Обвинение было предъявлено 15 лицам, на время предварительного расследования под стражу были взяты 10 человек.
Наркотические вещества завозили в Эстонию на машинах, рейсовых автобусах из Испании, Германии, Латвии, Литвы.

РК

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